Neymar volta ao PSG e marca duas vezes em dia de recorde de Cavani

SÃO PAULO, (FOLHAPRESS) - Neymar voltou a brilhar pelo Paris Saint-Germain depois de ser desfalque nos últimos dois jogos. Com dois gols, o brasileiro foi decisivo na goleada por 4 a 0 que os parisienses aplicaram sobre o Montpellier, neste sábado (27), no Parque dos Príncipes. A partida também marcou a quebra de um recorde pelo atacante Edinson Cavani. O atacante anotou o primeiro gol e se tornou o maior artilheiro da história do PSG. Ele chegou aos 157 gols e ultrapassou o sueco Ibrahimovic, que defendeu o clube entre 2012 e 2016. O uruguaio está no time desde 2013. Este foi o reencontro de Neymar com a torcida parisiense depois das vaias que escutou na goleada por 8 a 0 sobre o Dijon, no último dia 17. Autor de quatro gols naquele jogo, o brasileiro irritou os torcedores por ter cobrado um pênalti que poderia ter antecipado a quebra do recorde de Cavani. Em campo, os jogadores do PSG trataram de mostrar união. Cavani marcou o primeiro gol logo aos 10 minutos. O uruguaio tirou a camiseta e a jogou para a torcida antes de abraçar os companheiros de time, incluindo Neymar. Aos 38 minutos, o árbitro marcou um pênalti a favor do PSG. Neymar pegou a bola e bateu no canto oposto do goleiro. Dessa vez não houve vaias, e a torcida vibrou com o gol anotado pelo brasileiro. O argentino Di María, aos 24 minutos do segundo tempo, ampliou o placar para o PSG. Minutos depois, Neymar voltou a balançar as redes, mas o árbitro invalidou o gol por entender que o atacante dominou a bola com o braço. Neymar ainda encontrou tempo para anotar mais um gol no confronto, aos 36 minutos. Cavani tentou encobrir o goleiro, mas errou o alvo e mandou a bola para o centro da área. O atacante brasileiro foi oportunista e concluiu para o gol vazio. A vitória levou o Paris Saint-Germain para os 59 pontos conquistados nas 23 rodadas do Campeonato Francês. O Lyon, segundo colocado, está com 48 pontos, mas possui um jogo a menos.