Artistas usarão rosas brancas em ato contra assédio sexual

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em apoio à campanha #TimesUp, que combate o assédio sexual contra mulheres, artistas usarão rosas brancas durante o Grammy. A 60ª edição do prêmio será realizada neste domingo (28) em Nova York. O movimento teve início durante o Globo de Ouro, em janeiro, quando artistas vestiram-se de preto em protesto contra casos de abuso envolvendo executivos e produtores de Hollywood. A ação foi planejada por Meg Harkins, vice-presidente sênior da gravadora Roc Nation, e Karen Rait, do grupo Interscope/Geffen/A&M Records, como relatou a Billboard. A rosa branca foi escolhida, segundo Harkins, porque é um acessório prático e tradicional com uma cor simbólica -as sufragistas usaram branco durante protestos e, recentemente, Hillary Clinton usou branco na posse de Donald Trump. Halsey, Rapsody, Kelly Clarkson, Cyndi Lauper, Dua Lipa são algumas das mulheres que devem aderir ao protesto. "Artistas de música provocam muito impacto. É justo que a maior noite da música apoie a igualdade e a segurança no ambiente de trabalho", disse Rait.