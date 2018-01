Goleiro do Guarani morre aos 22 anos em acidente de carro em Limeira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Wallace Ribeiro Barato, 22, goleiro do Guarani morreu neste sábado (27) após sofrer um acidente de carro no interior de São Paulo. Ele capotou o veículo no km 140 da Rodovaia dos Bandeirantes, na altura da cidade de Limeira, e morreu no local. Wallace chegou ao clube para a disputa da Série A2 deste ano emprestado pelo Vitória-BA. Na sexta-feira (26), ele ficou no banco de reservas na vitória por 3 a 0 sobre o Água Santa. "O Guarani Futebol Clube lamenta profundamente o ocorrido e coloca-se inteiramente à disposição dos familiares e amigos. Não existem palavras para expressar o que estamos sentindo. Deus haverá de trazer o conforto", afirmou o presidente Palmeron Mendes Filho.