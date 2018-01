Atlético enfrenta o Cianorte na Arena da Baixada, pela 3ª rodada do Paranaense

O Atlético enfrenta o Cianorte na Arena da Baixada, pela 3ª rodada da Taça Dionísio Filho – equivalente ao 1º turno do Campeonato Paranaense. O time da Capital tenta a terceira vitória seguida na competição num duelo entre os líderes dos grupos A (Cianorte) e B (o próprio Atlético) e conta com praticamente a mesma base dos outros jogos. Haverá apenas duas mudanças, e uma delas é por opção do treinador Tiago Nunes: a entrada de Leo no gol.