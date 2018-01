Vestidos de Mulher-Gato e Batman, Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha curtem festa à fantasia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De férias em Pernambuco, onde também devem passar o Carnaval, Fátima Bernardes, 55, e Túlio Gadêlha, 30, participaram de uma festa a fantasia em Recife, capital do Estado, nesta sexta (26). Fátima se fantasiou de mulher-gato, enquanto Gadêlha vestiu-se de Batman. Na ficção, os dois personagens vivem às avessas em um tórrido romance. Registros da festa começaram a circular pelo Instagram neste sábado (27). Pelo recurso Stories da rede social -em que fotos e vídeos desaparecem em 24 horas- o advogado pernambucano apareceu ao lado da apresentadora e de amigos, todos fantasiados. "Se deixar essa Mulher-Gato solta... Já viu né!", escreveu Túlio na legenda de um álbum de fotos compartilhado no seu perfil na mesma rede social. Nos comentários, internautas elogiaram o casal. "Vocês estão um espetáculo de casal"; Muito bafônico esses dois"; e "Minha ídola. Toma esse tiro, mundo" são algumas das mensagens deixadas por fãs. FÉRIAS ANIMADAS Fátima está passando férias em Recife, capital de Pernambuco, onde o namorado mora. A apresentadora do "Encontro" (Globo) vive com os filhos, Laura, Beatriz e Vinícius, do casamento com o apresentador William Bonner, no Rio de Janeiro. No começo da semana, Fátima dançou frevo em uma aula com os professores Juninho Viegas e Ericka França. "Adorei", disse Fátima na legenda de um vídeo publicado no Instagram. A rotina do casal vem sendo acompanhada por fãs na rede social. Sem vergonha de demonstrar carinho publicamente, Fátima e Túlio trocam mensagens nas redes sociais constantemente e não economizam nas fotos românticas desde que assumiram a relação para o público, em novembro de 2017.