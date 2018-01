Unidade de Saúde do Jardim Aliança, no Santa Cândida, é inaugurada

(foto: Daniel Castellano/SMCS)

A dona de cada Marli Agda, 64 anos, levou as filhas, netas e a bisneta neste sábado (27) para acompanhar a inauguração da Unidade de Saúde Jardim Aliança, no Santa Cândida. A abertura era esperada há tempos pela moradora da região. “Moro há quatro anos aqui e deixei de fazer tratamentos e exames porque ir até a unidade do Santa Cândida era muito longe. As meninas precisam de pediatra. Agora vai ficar ótimo”, conta.

Ela fez questão de acompanhar o prefeito Rafael Greca inaugurando a unidade, obra que viu muito tempo para ficar pronta. O posto começou a ser construído em 2012. No início da atual gestão, o trabalho foi retomado e concluído. E, a partir da próxima segunda-feira (29), passa a atender 13,9 mil pessoas dos bairros Santa Cândida e Cachoeira.

“Era um nó, uma obra que estava engatada há seis anos. Na campanha, vim aqui e encontrei um mocó, dinheiro público se perdendo. Hoje vivemos a alegria de entregar a 111ª unidade de saúde de Curitiba”, destacou o prefeito.

A entrega da unidade foi um compromisso assumido por Greca na campanha eleitoral. “Desde o primeiro dia de gestão, o prefeito tem priorizado a Saúde. Retomamos essa obra no início de 2017, em um investimento de R$ 2,5 milhões, boa parte com recursos estaduais [R$1,8 milhão], em um convênio assinado em 2012”, lembrou a secretária municipal da Saúde, Marcia Huçulak.

O posto de saúde Jardim Aliança terá duas equipes da Estratégia Saúde da Família -- que foi apresentada durante a solenidade para a comunidade -- com 18 profissionais destacados em todos os serviços prestados pelos demais postos da cidade: consultas médicas, de enfermagem, serviço de odontologia, vacinas, curativos. A gerência da unidade será da Autoridade Sanitária Local Adriana Ávila Leal de Meirelles.

Com 565 m², Unidade de Saúde Jardim Aliança tem dois pavimentos, com salas de recepção, odontologia, farmácia, pré-consulta, consultórios e exame ginecologia/obstetrícia, clínica geral, enfermagem, pediatria, vacina e sanitários. No pavimento superior, estão a central de materiais e de estoque dos medicamentos, o setor administrativo, copa e refeitório.

Melhorias em outras unidades

Novas ações nas unidades de saúde de Curitiba serão feitas ao longo de 2018. O secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, anunciou investimentos durante a inauguração. Para o início de fevereiro, disse Caputo, o governo estadual deve oficializar o repasse de R$ 2,1 milhões ao município para reformas em 14 postos de saúde de Curitiba. “Colocamos também quase R$ 2 milhões em equipamentos para renovar os postos de saúde. Esse valor já foi depositado e os equipamentos estão sendo adquiridos”, disse.

Caputo Neto também se comprometeu a alocar recursos para a construção de uma nova estrutura para a Unidade de Saúde Umbará II, atingida por um incêndio em setembro do ano passado.

Também estiveram presentes ao evento o secretário estadual da saúde, Michele Caputo Neto; o deputado federal Luciano Ducci; os vereadores Maria Letícia Fagundes e Dr. Wolmir; o secretário do governo municipal, Luiz Fernando Jamur; o secretário municipal de Administração e RH, Heraldo Neves; o presidente da Cohab, José Lupion Neto; a administradora da Regional Boa Vista, Janaína Lopes Gehr; o administrador da Regional Tatuquara, Jadir Silva; o administrador da Regional Cajuru, Marcio José Nunes; o administrador regional do Portão, Gerson Gunha; a superintendente executiva da Secretaria Municipal da Saúde, Beatriz Batistella Nadas; a superintendente de Gestão em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde, Tânia Pires; s supervisora do Distrito Sanitário Boa Vista, Liliane Grochocki Becker e supervisores dos distritos; Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Adilson Tremura; o presidente do Conselho Distrital de Saúde do Boa Vista, Paulo Augusto Jenzura; O presidente do Conselho do Santa Cândida, Oscar Penteado,