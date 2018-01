Em jogo 'sem futebol', Furacão e Cianorte ficam no 0 a 0 na Arena da Baixada

(foto: Geraldo Bubniak)

Futebol foi o que faltou na tarde deste sábado (27) na Arena da Baixada. O jogo entre Atlético e Cianorte, ‘confronto de líderes’, acabou em 0 a 0 e com poucas oportunidades de gol. Foi o primeiro tropeço do Furacão, que joga com um time de aspirantes no Campeonato Paranaense – antes, havia vencido o Maringá (2 a 1) e o Paraná (3 a 0).



Ainda assim, a equipe comandada por Tiago Nunes segue na liderança do Grupo B da Taça Dionísio Filho, o primeiro turno do Estadual, com sete pontos. Londrina e Toledo, que jogam neste domingo, têm quatro pontos e precisam tirar uma diferença no saldo de gols para superarem o rubro-negro. Já no Grupo A, o Leão do Vale vê a liderança ameaçada principalmente pelo Cascavel, que soma 3 pontos em dois jogos.



Na próxima terça-feira, o time principal do Furacão estreia em 2018 contra o Caxias, pela Copa do Brasil. No domingo (03 de fevereiro), o time de aspirantes volta a campo para disputar o clássico contra o Coritiba, que acontecerá a partir das 17 horas no Couto Pereira.



Já o Cianorte estreia na Copa do Brasil apenas no dia 07 de fevereiro, quando encara o ABC no Estádio Albino Turbay. Quatro dias antes, os comandados de Marcelo Caranhato medem forças com o Londrina no Estádio do Café..



ESCALAÇÕES



O técnico Tiago Nunes promoveu três mudanças no time do Furacão,uma por causa de suspensão e duas por ter ‘perdido’ jogadores para o time principal.



No gol, Léo substituiu Santos, que brilhou contra o Paraná na última quarta-feira ao defender um pênalti. Com a boa atuação, o prata da casa ganhou moral e deve assumir a titularidade para a partida no Rio Grande do Sul. Outro que deverá ter chances no time de cima é o meio-campista Bruno Guimarães, que não ficou nem no banco após ser chamado pelo técnico Fernando Diniz. Guilherme Rend, de 19 anos, foi o substituto. Por fim, o zagueiro Emerson, ex-Coritiba, estreou como titular no lugar de Léo Pereira, que cumpriu suspensão após ser expulso no clássico.



No Leão do Vale, Marcelo Caranhato não teve problemas de desfalques e conseguiu manter a equipe que derrotou o União Beltrão na última rodada.



PRIMEIRO TEMPO



O Atlético teve mais volume de jogo e nem foi tão incomodado na saída de bola pelo adversário. O aparente domínio, contudo, não se traduziu em oportunidades de gol pela dificuldade do rubro-negro em criar espaços no último terço do campo.

Melhor para os visitantes, que jogavam mais verticalmente, em velocidade, tendo como ponto de desequilíbrio o inteligente meia Rafael Xavier. Oportunidades de gol foram poucas, todas num período de sete minutos (do 17º ao 24º). Ainda assim, lances de grande perigo, inclusive a melhor chance de gol da etapa inicial, com o goleiro Léo tendo de se esticar para salvar o chute de Rafael Xavier.



SEGUNDO TEMPO



Logo no início da etapa complementar, aos 4 minutos, o técnico Marcelo Caranhato mexeu no sistema de jogo do Leão do Vale ao sacar o atacante Neto Costa para a entrada do experiente Richarlyson, irmão do atacante Alecsandro, do Coritiba. A mudança visava garantir a superioridade numérica dos visitantes no meio de campo, num momento em que os dois times ‘brigavam’ muito, tendo dificuldades para trocar passes e chegar ao ataque.



Tiago Nunes respondeu sete minutos depois com duas alterações de uma única vez: Guilherme Rend e Yago saíram para as entradas do experiente Pierre, que fez sua estreia pelo clube, e Felipe Dorta, que já havia feito gols contra Maringá e Paraná. A última alteração veio aos 27, com o meia Demethryus no lugar de Giovanny.

A falta de criatividade atleticana, contudo, se agravou com dois volantes ‘destruidores’ (Pierre e Deivid). As chances de gol escassearam para os dois lados e a partida ficou mais brigada do que jogada.



Aos 24, Renan Lodi passou por três marcadores e chutou (ou teria sido um cruzamento?). A bola tocou no travessão e saiu, no único lance digno de aplausos dos torcedores em toda a etapa final.





FICHA TÉCNICA



Atlético 0 x 0 Cianorte



Atlético: Léo; Cascardo, Zé Ivaldo, Emerson e Renan Lodi; Deivid, Guilherme Rend (Pierre), João Pedro, Giovanny (Demethryus)e Yago (Felipe Dorta); Ederson.Técnico: Tiago Nunes.

Cianorte: Silvio; Gerônimo, Montoya, Marcão e Filipe Ramón; Carrilho, Sidney, Maikinho (Jovany), Rafael Xavier e André Luis (Clebinho); Neto Costa (Richarlyson). Marcelo Caranhato

Cartões amarelos: Guilherme Rend, Pierre, Cascardo (A); Carrilho, Montoya, Maikinho (C);

Árbitro: Murilo Ugolini Klein

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR), sábado (21/01) às 17 horas

PRINCIPAIS LANCES



Primeiro tempo



4 – Giovanny recupera a bola na esquerda e cruza rasteiro para Deivid chegar batendo. A bola passa por cima, perto do gol.



9 – João Pedro aproveita a falta na lateral para colocar a bola na área. Ederson cabeceia e balança a rede, mas pelo lado de fora.



10 – Giovanny cruza da direita para Yago, que arrisca o chute de primeira. A batida sai fraca e Silvio defende.



17 - Maikinho recebe bom passe de Rafael Xavier, deixa a marcação de Zé Ivaldo para trás e tenta passar por mais um marcador, mas caba adiantando demais a bola. Gustavo Cascardo chega para travar a finalização na hora H.



23 – Rafael Xavier faz boa jogada pela esquerda, invade a área e chuta buscando o canto de Léo, que se estica para fazer grande defesa.



24 – Filipe Ramón arrisca de fora da área e o chute passa por cima do gol. Jogadores do Cianorte pedem escanteio.



28 – Giovanny faz o passe em profundidade e deixa Ederson cara a cara com o goleiro. Silvio se antecipa e faz a defesa.



41 – Giovanny passa pelo marcador na lateral, avança até a linha de fundo e cruza rasteiro para a área. Renan Lodi e Yago se atrapalham e o chute do lateral para na zaga.



Segundo tempo

12 – Felipe Dorta ajeita para Ederson chegar batendo de fora da área. A bola passa ao lado do gol.



24 - Renan Lodi entra pela esquerda, deixa três marcadores para trás e toca por cima (fica a dúvida se teria sido um chute ou uma tentativa de cruzamento). A bola toca no travessão e sai.



36 – Gerônimo bate cruzado e o goleiro Léo faz mais uma boa defesa na partida.



37 – Cobrança curta de escanteio, a zaga afasta e Rafael Xavier pega a sobra pequena área. Ele gira em cima da marcação e chuta perto do gol.



44 – Cruzamento de Zé Ivaldo, Ederson se antecipa entro da área e cabeceia perto do gol.