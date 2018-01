Flamengo e Vasco fazem clássico morno e ficam no 0 a 0

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em má situação na Taça Guanabara, o Vasco entrou com força total para enfrentar um time cheio de garotos do Flamengo, neste sábado (27), no Maracanã. Mas nem assim o time conseguiu vencer o clássico e empatou em 0 a 0 com um jogo de baixo nível técnico. Dessa forma, o Vasco ficou em 5º lugar no Grupo B, com quatro pontos. O Fla tem 10, é líder e está praticamente classificado. O primeiro tempo do jogo teve poucas emoções. O Flamengo teve mais posse de bola e também a melhor chance de gol, parada por uma defesa de Martín Silva, mas foi só isso. O Vasco tentou ser perigoso em contra-ataques, mas errou demais. O segundo tempo começou melhor, com pressão do Flamengo no ataque. Paquetá não conseguiu finalizar em duas boas oportunidades. Vizeu foi travado após uma boa jogada. A pressão no final foi do Flamengo, mas Vinicius Jr. perdeu a melhor chance do jogo. Aos 42min do segundo tempo, Vinicius teve grande chance de decidir o clássico. Ele foi lançado por Marlos Moreno, ficou frente a frente com o goleiro Martín Silva, mas chutou para fora. Marlos Moreno, reforço do Flamengo para 2018, fez estreia neste sábado. Ele entrou no jogo aos 18min do 2º tempo. EURICO Durante o segundo tempo, a torcida do Flamengo provocou o rival com o grito de "Fica, Eurico", lembrando do ex-presidente vascaíno com ironia. FLAMENGO César; Pará, Léo Duarte, Rhodolfo e Renê; Cuéllar, Rômulo (Marlos Moreno) e Everton Ribeiro (Jean Lucas); Vinicius Jr., Lucas Paquetá e Felipe Vizeu (Lincoln). T.: Carpegiani VASCO Martín Silva; Yago Pikachu, Erazo, Ricardo e Henrique; Wellington e Desábato; Wagner, Evander (Rildo) e Paulinho (Caio Monteiro); Andrés Rios (Riascos) T.: Zé Ricardo Árbitro: Bruno Arleu de Araújo Público/Renda: 8.587 pagantes/R$ 529.937,00 Cartões amarelos: Desábato (VAS), Renê (FLA), Rhodolfo (FLA), Jean Lucas (FLA), Vinicius Jr. (FLA), , Yago Pikachu (VAS), Riascos (VAS)