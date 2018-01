Corinthians vence clássico e mantém domínio sobre o São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians levou a melhor no primeiro clássico do ano no futebol paulista. Neste sábado (27), derrotou o São Paulo por 2 a 1, no Pacaembu, em jogo válido pela quarta rodada do Estadual. Jadson e Balbuena fizeram os gols da vitória. Brenner descontou. O resultado aumenta o jejum de vitórias do São Paulo contra o Corinthians. Já são seis partidas por competições oficiais sem triunfos. A última foi em 5 de novembro de 2016, quando fez 4 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. Na Florida Cup de 2017 houve empate em 0 a 0, e o clube tricolor levou a melhor nos pênaltis. O triunfo neste sábado fez o time alvinegro superar o rival no histórico de duelos no Pacaembu. Agora, soma 51 vitórias, contra 50 do São Paulo. Foram ainda 35 empates. O Corinthians vai a nove pontos no Campeonato Paulista, com três vitórias e uma derrota, e lidera o Grupo A, com três pontos a mais do que o Bragantino. A equipe do interior recebe o Palmeiras neste domingo (28). Já o São Paulo para nos quatro pontos. Tem um vitória, um empate e duas derrotas. Segue na liderança do Grupo B, mas pode perdê-la no complemento da rodada para Ponte Preta, São Caetano ou Santo André. O Corinthians começou com tudo o clássico e abriu o placar logo a um minuto. Jadson recebeu passe por cobertura de Rodriguinho e cara a cara com Sidão tocou para o gol. Com isso, se tornou o artilheiro do campeonato, com três gols anotados. Depois do susto inicial, o São Paulo conseguiu se acertar e quase chegou ao empate aos 24 minutos em um chute na trave de Shaylon. No rebote, Brener mandou para fora. No minuto seguinte, Brenner recebeu cruzamento rasteiro de Militão que cruzou toda a área e só completou para a rede. Mas a igualdade não durou muito tempo. Aos 32, em cobrança de escanteio, Balubena subiu sozinho para cabecear sem chances para Sidão. No segundo tempo, a qualidade do jogo caiu bastante e as duas equipes tiveram dificuldades para criar chances de gol. O único lance de perigo do São Paulo foi aos quatro minutos em um cruzamento que Balbuena cortou na pequena área. O Corinthians também pouco ameaçou mesmo após a saída de Kazim para a entrada de Júnior Dutra. CORINTHIANS Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Juninho Capixaba (Romão); Gabriel, Jadson, Rodriguinho (Maycon), Romero e Clayson; Kazim (Júnior Dutra) T.: Fábio Carille SÃO PAULO Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Anderson Martins e Edimar; Jucilei, Petros e Shaylon (Paulo Bóia); Marcos Guilherme, Diego Souza e Brenner (Caíque) T.: Dorival Júnior Árbitro: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Luiz Alberto Andrini Nogueira Público/Renda: 31.972 pagantes/R$ 1.278.027,50 Cartões amarelos: Gabriel, Romero, Júnior Dutra, Jadson (Corinthians); Jucilei, Diego Souza, Petros (São Paulo) Gols: Jadson, do Corinthians, a 1 minuto do primeiro tempo, Brenner, do São Paulo, aos 25 minutos do primeiro tempo, e Balbuena, do Corinthians, aos 32 minutos do primeiro tempo.