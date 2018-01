Tiago Nunes elogia o Cianorte e aponta problemas do Atlético

(foto: Geraldo Bubniak)

O técnico Tiago Nunes, que comanda o time de aspirantes do Atlético no Campeonato Paranaense, tratou de exaltar em entrevista coletiva a atuação do Cianorte após o empate em 0 a 0 na Arena da Baixada. Na visão do treinador, a equipe rubro-negra esteve de fato abaixo do que poderia apresentar, mas em grane medida a dificuldade atleticana foi fruto da estratégia do Leão do Vale.



“Um adversário que valorizou muito o jogo de hoje, fomos muito bem marcados e tivemos dificuldades em desequilibrar esse adversário. O Cianorte teve muitos méritos no fato de não conseguirmos fazer um gol”, disse o treinador. “Tentamos dar mais amplitude, mas o Cianorte fechou as linhas e tivemos poucas vitórias individuais, no um contra um”, disse o treinador.



Além do desempenho do rival,contudo, outros fatores teriam influenciado na nada inspirada atuação do time da casa, que perdeu o 100% de aproveitamento no campeonato (antes, havia vencido o Maringá em casa por 2 a 1 e o Paraná na Vila Capanema por 3 a 0).



“É o terceiro jogo em sete dias. Nossa equipe é jovem, mas anda muito no campo e o desgaste era grande, como se viu em campo hoje. Em jogos assim (com o adversário mais fechado), você precisa de um refinamento técnico um pouco maior, mas por conta do desgaste a bola pesa um pouco mais”, apontou o comandante atleticano.



Além do desgaste físico, porém, a falta de tranquilidade da equipe, principalmente na segunda etapa, teria atrapalhado. “O time ficou ansioso e acabamos errando muitos passes”, disse Nunes, explicando ainda como fará para melhorar o desempenho dos jogadores em jogos contra adversários mais retrancados, pedindo ainda paciência aos torcedores.



“Temos de criar manobras e movimentações ofensivas para tentar desestabilizar o adversário e principalmente, por mais que o torcedor não goste, temos de trocar passes até a hora certa de infiltrar na área do adversário. Tem de ter essa tranquilidade senão você erra passes e acaba entregando contra-ataques perigosos, como aconteceu hoje.”