Petros reclama de cera de Cássio e pede 'malandragem' ao São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Petros, do São Paulo, deixou o campo irritado com -segundo ele- a cera feita pelo goleiro Cássio na vitória por 2 a 1 do Corinthians, neste sábado (27), no estádio do Pacaembu, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. De acordo com o jogador tricolor, Cássio ficou ganhando tempo na reta final de jogo, uma vez que o Corinthians já estava com 2 a 1 no placar desde o primeiro tempo. "Cassio é experiente, jogador de seleção brasileira. Ganhou dez, 12 minutos fazendo cera", disse o volante tricolor, ex-Corinthians, logo após o apito final, em entrevista à Rádio Globo. "A gente tem que ter essa malandragem de fazer uma cera de 50 minutos se for necessário", acrescentou. Ainda na saída para o intervalo, Petros já havia feito outra reclamação: o bloqueio do corintiano Kazim sobre os defensores do São Paulo. "A inteligência nos informa antes da partida que o Kazim faz bloqueio. A gente tenta avisar a arbitragem, mas não deu", disse ao canal Premiere. O São Paulo volta a campo já na quarta-feira (31), quando visita o Madureira no estádio do Café, na estreia da Copa do Brasil. Pelo Paulistão, o próximo adversário do time tricolor é o Botafogo-SP, em jogo que acontece no dia 3 de fevereiro, no Morumbi.