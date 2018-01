Vice de futebol do Inter confirma chegada de Moledo e espera 'detalhes'

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Rodrigo Moledo chegará ao Inter antes do meio do ano. Conforme o UOL Esporte havia informado há dois dias, o jogador, que havia sido anunciado através de pré-contrato para chegar em julho, estará em Porto Alegre na próxima semana para realizar exames e assinar contrato. "O Moledo tem uma situação que muda muito rapidamente, as coisas se encaminham, tem uma mudança, as coisas não acontecem. Acho que esta semana, no início da semana, deve chegar a Porto Alegre para definirmos tudo isso. Com ele está definido, falta algum detalhe com clube grego", disse o dirigente. A cautela de Melo é compreensível. Em 2017, o Panathinaikos já tinha aceito uma proposta do Inter por Moledo mas no último minuto voltou atrás e não liberou o jogador, que chegou a viajar para Porto Alegre. Neste ano, tentou protocolo semelhante e rejeitou as investidas iniciais. Depois, vendo que o jogador sairia de graça em pré-contrato -até já anunciado pelo Internacional- precisou mudar de tom. Agora, aceitou oferta de 150 mil euros (R$ 590 mil) para ceder o jogador imediatamente. Além de não ter mais que pagar os vencimentos de Moledo, além de uma dívida antiga que possuía com ele. No início da semana o jogador é esperado em Porto Alegre para ter situação regularizada e poder ser inscrito ainda no Campeonato Gaúcho. Com 30 anos, ele fez 11 jogos e marcou um gol na atual temporada europeia.