Vagner Love dispara contra presidente do Alanyaspor e faz ameaça

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Vagner Love ameaçou encerrar negociações com o Besiktas, clube da Turquia, caso o presidente do Alanyaspor, Hasan Çavusoglu, não pague os salários atrasados ao brasileiro. O jogador se manifestou sobre a situação no Instagram. "Mais uma vez, o presidente do Alanyaspor não está cumprindo com o que nós combinamos. Ele não quer me pagar os salários atrasados. Espero que ele seja consciente e cumpra o que está no contrato. Caso contrário, a negociação está encerrada", publicou Love na rede social. De acordo com o jornal turco "Fanatik", o Besiktas está disposto a pagar 2 milhões de euros (R$ 7,8 milhões) para ter o atacante em definitivo. A publicação afirma que o Alanyaspor pretende receber 4 milhões de euros (R$ 15,6 milhões) pelo jogador, enquanto o Besiktas aposta em um meio-termo para poder contar com o atleta.