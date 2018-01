Presidente tcheco Zeman é reeleito com mensagem contra imigração

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente tcheco Milos Zeman conquistou neste sábado (27) um segundo mandato de cinco anos, ganhando o apoio de eleitores por sua posição firme contra a imigração e sua corte a Rússia e China. Na disputa contra Jiri Dahos, 68, um acadêmico fortemente pró-União Europeia, Zeman angariou 51,4% dos votos, contra 48,6% do adversário. Zeman, 73, é a última figura proeminente entre os políticos do período de transição pós-comunismo da década de 1990. Se há 16 anos era um primeiro-ministro de centro-esquerda, mostrou em seu primeiro quinquênio na Presidência inclinações à direita radical. A votação mostrou a preocupação de eleitores locais com a segurança, apesar da fase atual de rápido crescimento econômico e salários crescentes. A imigração foi o assunto principal da campanha, mais de dois anos após a União Europeia enfrentar pela primeira vez um grande fluxo de refugiados —dos quais pouquíssimos foram parar na República Tcheca. Desde que assumiu o comando do país, Zeman tem usado uma retórica fortemente pró-Rússia e advogado pelo estreitamento dos laços tchecos com a China. Seu discurso também se caracteriza pelo teor anti-islâmico e, como já dito, anti-imigração -ele já chamou a onda imigratória de invasão organizada e afirmou que o islã é incompatível com a cultura europeia. Em 2016, o presidente foi um dos poucos entusiastas europeus da candidatura de Donald Trump à Casa Branca. Durante seu primeiro mandato, também propôs um referendo sobre a permanência do país na União Europeia. ATRIBUIÇÕES Uma das maiores atribuições de um presidente tcheco é a de escolher um primeiro-ministro passada a eleição geral -ele também nomeia os integrantes do conselho do banco central e da Corte Constitucional. Poucos dias antes do segundo turno, o premiê Andrej Babis, correligionário de Zeman, renunciou à chefia de governo. Ele não havia conseguido obter uma moção de aprovação do Parlamento. O agora presidente reeleito pediu que Babis reconsiderasse a decisão e se submetesse novamente a um voto de confiança do Legislativo. Zeman é o terceiro presidente do jovem país, sucedendo a Vaclav Havel e Vaclav Klaus. A República Tcheca foi criada em 1993, a partir da divisão da antiga Tchecoslováquia.