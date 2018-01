Carille exalta atuação do Corinthians contra o São Paulo, mas quer evolução

DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O treinador do Corinthinas, Fábio Carille, elogiou o desempenho da equipe na vitória por 2 a 1 no clássico contra o São Paulo, neste sábado (27), pelo Campeonato Paulista, no estádio do Pacaembu, mas também disse que a equipe precisa evoluir com a sequência de jogos no ano. O técnico afirmou, na entrevista coletiva após a partida, que "a vitória é sempre importante", no entanto, lembrou que o ano ainda está no início. "Com vitória as coisas ficam mais fáceis. Tanto eu quanto a comissão temos de saber que podemos melhorar. A vitória pode esconder muita coisa. Temos muito a trabalhar". "Gostei muito do primeiro tempo do Rodriguinho e do Jadson, um procurando o outro, foi até bonito em alguns lances. Conseguimos levar vantagem no meio-campo. Certeza que [a equipe] vai melhorar", declarou sobre os jogadores que participaram do primeiro gol corintiano. De acordo com o treinador, o time precisa aperfeiçoar a troca de passes para não sofrer tanta pressão dos rivais quando estiver à frente do placar. "Para jogar com dois meias, temos de ter mais a bola. No segundo tempo não conseguimos fazer isso. É isso que vou tentar melhorar essa semana." Carille disse que irá experimentar outras formações do time nos próximos treinamentos. "Temos jogo-treino contra o Nacional, vamos colocar Emerson, Danilo... É uma semana para colocar minhas ideias. Não tivemos os jogadores em uma parte física melhor. Essa semana vai ser de muito proveito", concluiu.