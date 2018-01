Firmino e árbitro de vídeo são protagonistas em eliminação do Liverpool

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Liverpool despediu-se da Copa da Inglaterra ao perder por 3 a 2 para o West Bromwich, neste sábado (27), no Anfield, em duelo válido pela quarta rodada do torneio. Foi também um dos jogos mais agitados desta temporada na Europa, especialmente pelos 45 minutos iniciais, em que o sistema de árbitro de vídeo, o VAR, precisou ser acionado por três vezes para esclarecer lances polêmicos. Outro personagem de destaque foi o atacante brasileiro Roberto Firmino, autor de um golaço por cobertura para os Reds, mas responsável por desperdiçar uma cobrança de pênalti que poderia dar outro rumo à partida. Eliminado também da Copa da Liga, o Liverpool concentrará forças a partir de agora no Campeonato Inglês, em que ocupa a quarta colocação, e na Liga dos Campeões, tendo o Porto como adversário nas oitavas de final. Já o West Bromwich, penúltimo colocado da Premier League, conhecerá o rival na quinta fase da Copa da Inglaterra por meio de sorteio. Logo aos cinco minutos, Firmino aproveitou o chute rebatido pelo goleiro Foster, após finalização de Salah, para marcar por cobertura. Mas a festa do Liverpool durou pouco. Na saída de bola no meio de campo, o West Brom empatou com Jay Rodriguez, que pegou a defesa do time da casa desprevenida. Quatro minutos mais tarde, Rodriguez virou o placar, em nova bobeada da zaga do Liverpool. O West Bromwich chegou a comemorar o terceiro, aos 19 minutos, mas o gol de Dawson foi anulado por impedimento após o árbitro Craig Pawson pedir a revisão do lance ao sistema de vídeo. O VAR seria utilizado mais duas vezes no primeiro tempo. Foi com a ajuda do árbitro de vídeo que Pawson assinalou pênalti para o Liverpool, após Livermore puxar Salah dentro da área. Na cobrança, aos 26 minutos, Firmino chutou no travessão de Foster. No fim da etapa, a revisão do lance confirmou o terceiro gol do West Bromwich, marcado por Matip (contra). No segundo tempo, o Liverpool lançou-se ao ataque diante de um adversário retrancado e à espera de um contra-ataque para definir o confronto. De tanto pressionar, a equipe de casa diminuiu com Salah, aos 32 minutos, aproveitando chute que havia sido amortecido pela zaga. No último lance, o Liverpool quase chegou ao empate com o zagueiro Van Dijk, àquela altura atuando como centroavante, mas Foster garantiu a classificação do West Bronwich na Copa da Inglaterra.