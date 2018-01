Cartunista Mort Walker, criador de 'Recruta Zero', morre

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Criador da tirinha "Recruta Zero", o cartunista Mort Walker morreu neste sábado (27), aos 94 anos, em Stamford (Connecticut), Estados Unidos. Segundo Bill Morrison, presidente da Sociedade Nacional de Cartunistas dos EUA, a causa da morte foi pneumonia. As informações são do jornal "The Washington Post". "Recruta Zero", sua criação mais conhecida, trata de um bando de soldados preguiçosos e ineficientes de um acampamento militar. O personagem principal circulava com os olhos escondidos debaixo do quépe ou do capacete A tirinha, sátira contra o autoritarismo, começou a circular em 1950 e atingiu 200 milhões de leitores por meio de mais de 1.800 jornais que a republicaram, em cerca de 50 países. Segundo dois colaboradores de Walker, a tirinha não será descontinuada. Além dos quadrinhos, ela também deu origem a desenhos para a TV, brinquedos e jogos. Quatro anos após criar "Recruta Zero", Walker criou a tirinha "Hi & Lois", sobre uma família suburbana. Terceiro filho de um arquiteto, Walker nasceu em 1923, no Estado do Kansas. Costumava acompanhar os pais em redações de jornal e, aos 12, passou a assinar as próprias tirinhas em revistas locais. Convocado a servir o Exército americano em 1942, quando o país entrou na Segunda Guerra, foi responsável por dirigir um campo de prisioneiros alemães na Itália. Walker costumava dizer que essa experiência o havia dado inspiração para a criação de "Recruta Zero", cinco anos depois do fim da guerra. Em 1974, arrecadou fundos para a criação do primeiro museu destinado aos cartuns, na cidade de Greenwich, Estado de Connecticut.