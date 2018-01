Com gol no final, Novorizontino vence o São Caetano por 1 a 0

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Novorizontino venceu o São Caetano, neste sábado (27), por 1 a 0 com um gol marcado por Francis, aos 45 minutos do segundo tempo. A disputa que aconteceu pela quarta rodada do Campeonato Paulista de 2018, foi realizado no estádio Jorjão, em Novo Horizonte. A vitória não tirou o time do terceiro lugar do Grupo C, mas fica empatado com o segundo colocado, o São Bento, com 7 pontos. Já o São Caetano, permanece em terceiro lugar no Grupo B, com 3 pontos. Pela quinta rodada do campeonato, o Novorizontino vai enfrentar o Corinthians, no próximo domingo (4), às 19h30. O São Caetano pega o Mirassol, também no mesmo dia e horário.