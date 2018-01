Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 30 milhões no próximo sorteio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ninguém acertou a seis dezenas do concurso 2008 da Mega-Sena sorteado neste sábado (27), em Concórdia, em SC. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio do próximo concurso, a ser realizado na quarta-feira (31), será de R$ 30 milhões. Os números sorteados foram: 22, 27, 33, 42, 58, 59. Confira o rateio: Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 49 apostas ganhadoras, R$ 51.384,62 Quadra - 4 números acertados - 4.215 apostas ganhadoras, R$ 853,36 QUINA O concurso 4.592 da Quina deste sábado (27) também não teve ganhador. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deverá ser de R$ 3 milhões. Os números sorteados foram: 06, 57, 74, 79, 80. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 54 apostas ganhadoras, R$ 7.578,36 Terno - 3 números acertados - 5.288 apostas ganhadoras, R$ 116,37 Duque - 2 números acertados - 126.198 apostas ganhadoras, R$ 2,68 TIMEMANIA O concurso 1.137 da Timemania realizado neste sábado (27) acumulou. As dezenas sorteadas foram: 15, 22, 24, 47, 52, 72, 79. O time do coração foi o Bragantino/SP. O prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 7,7 milhões. Veja o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 9 apostas ganhadoras, R$ 16.734,03 5 números acertados - 219 apostas ganhadoras, R$ 982,42 4 números acertados - 4.808 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 46.422 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do Coração: Bragantino/SP - 10.318 apostas ganhadoras, R$ 5,00 DUPLA-SENA Ninguém acertou os dois sorteios do concurso 1.749 da Dupla Sena realizado neste sábado (27). A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 2 milhões para o próximo o concurso. Os números do 1º sorteio foram: 01, 16, 25, 26, 35, 39. Já as dezenas do 2ª sorteio são: 04, 06, 13, 24, 38, 45. Confira o rateio: Premiação - 1º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 9 apostas ganhadoras R$ 6.432,58 Quadra - 4 números acertados - 550 apostas ganhadoras R$ 120,29 Terno - 3 números acertados - 13.559 apostas ganhadoras R$ 2,43 Premiação - 2º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 33 apostas ganhadoras R$ 1.578,90 Quadra - 4 números acertados - 1.127 apostas ganhadoras R$ 58,70 Terno - 3 números acertados - 19.089 apostas ganhadoras R$ 1,73 FEDERAL O concurso 05253 da Federal também ocorreu neste sábado (27). Confira os bilhetes sorteados e o rateio: 1º bilhete: 82639 - R$ 700.000,00 2º bilhete: 40159 - R$ 28.000,00 3º bilhete: 58240 - R$ 26.000,00 4º bilhete: 81336 - R$ 22.000,00 5º bilhete: 17864 - R$ 20.040,00