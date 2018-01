Cruzeiro paga parcela de 1,5 mi de euros e David será apresentado na segunda

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro depositou a quantia de 1,5 milhões de euros (aproximadamente R$5,8 milhões) para o Vitória, referente à primeira parcela do pagamento pelo atacante David. A informação foi divulgada em nota oficial do time baiano, dando fim ao impasse entre as equipes e à oficialização do atleta com o clube mineiro. A apresentação oficial de David já foi confirmada para a próxima segunda-feira. O atacante é o único que ainda não foi oficializado como jogador da Raposa. Das outras seis contratações para 2018, Fred, Egídio, Bruno Silva e Edilson já estrearam, enquanto Marcelo Hermes e Mancuello ainda aguardam as primeiras oportunidades em campo. Desde o final do ano passado, David se recupera de uma contusão no músculo posterior da coxa direita. Presente no Cruzeiro desde o dia 11 de fevereiro, o atacante ainda precisava do aval do departamento médico celeste para ter sua transferência concretizada pela diretoria. A aprovação dos médicos só aconteceu na última quinta-feira, tendo como consequência o pagamento da primeira parcela. A demora para o pagamento da primeira parcela irritou a diretoria do Vitória, que chegou a cogitar a possibilidade de pedir o retorno do atacante caso o montante não fosse realizado. A quantia total que o Cruzeiro irá desembolsar pelos 70% dos direitos econômicos de David é de R$10 milhões.