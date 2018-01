Personalidade supera técnica no trabalho, diz pesquisa

(foto: Reprodução)

ÉRICA FRAGA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A relação entre a educação e o trabalho passa por uma espécie de crise existencial. Ela é evidenciada por constantes revisões do perfil profissional buscado pelas empresas, que se torna cada vez menos técnico e mais focado em traços da personalidade, como persistência e facilidade de relacionamento. Outro sintoma do distanciamento entre o universo acadêmico e o laboral é a elevada parcela de profissionais que termina em empregos fora de sua área de formação.

Essas tendências --apontadas por duas pesquisas da FGV Clear-- indica que o país pode estar desperdiçando recursos investidos na educação que, se fossem mais bem aplicados, talvez elevassem a baixa eficiência da economia. Um dos estudos, feito pela instituição em parceria com o JPMorgan em 2017, mostra que 85% das empresas no Estado de São Paulo, nos setores de saúde, tecnologia e alimentos, reveem as necessidades de treinamento dos funcionários o tempo todo. O percentual atinge 90% entre as grandes empresas.

"O mundo do trabalho tem mudado muito, e as empresas não sabem bem o que querem. Vão na base da tentativa e do erro", afirma o economista André Portela, um dos autores da pesquisa. O esforço para adequar o perfil dos funcionários às rápidas mudanças tecnológicas esbarra em barreiras. Quase 80% das 417 empresas entrevistadas pela FGV e pelo JPMorgan relataram enfrentar problemas para contratar empregados para vagas de perfil técnico, e 36% disseram que a dificuldade é alta.

PERSONALIDADE

As entrevistas feitas com as empresas mostram que conhecidas deficiências do ensino ajudam a explicar seu desencontro com o trabalhador. Indagadas, por exemplo, sobre as competências que dificultam as contratações, as empresas mencionaram questões que aludem à formação acadêmica. No setor de alimentos, falta de conhecimento e escolaridade foram, respectivamente, a segunda e a quarta fragilidade mais citada.

As empresas de tecnologia e de saúde também listaram problemas como escassez de conteúdo técnico e falta do domínio da escrita. Mas o que chamou a atenção dos pesquisadores foi que, nos três setores, competências mais próximas de traços da personalidade do que de conteúdos técnicos foram citadas pela maioria. "As empresas não reclamam tanto de habilidades técnicas, mas da chamada 'job readiness' [prontidão para o trabalho em tradução livre]", afirma Portela. Entre as carências mais comuns, foram mencionados pontos como "postura profissional", "competências comportamentais", "ética", "falta de comprometimento" e "comunicação".

Já entre as características imprescindíveis, "ser disciplinado e perseverante" e "trabalhar em grupo" foram mencionadas por quase a totalidade das empresas. As habilidades socioemocionais apareceram na frente de "se comunicar em língua estrangeira" até nas respostas do setor de tecnologia, em que a demanda por profissionais com ensino superior técnico é bem mais alta do que nos outros dois. A percepção da importância de característica como perseverança, autocontrole e facilidade de relacionamento aumenta à medida que pesquisas mostram que seu impacto no desempenho acadêmico e no sucesso na vida adulta é igual ou até maior do que a inteligência medida em testes cognitivos tradicionais. Com isso, a demanda por profissionais com essas habilidades tem se tornado explícita.

Foi o que percebeu o grupo Kroton Educacional ao analisar anúncios de vagas no portal que mantém para conectar seus graduandos com empregadores. Nove entre os dez atributos mais demandados são traços de personalidade, como disposição para o aprendizado contínuo, responsabilidade e comprometimento.