Coreia do Sul aproveitará Jogos de PyeongChang para mostrar tecnologia e cultura

O ministro da Embaixada da Coreia no Brasil, Kwon Youngseup, disse que os organizadores vão mostrar, durante o evento, a nova tecnologia 5G (foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

A Coreia do Sul vai sediar, de 9 a 25 de fevereiro deste ano, os Jogos Olímpicos de Inverno PyeongChang 2018. E vai aproveitar o momento para mostrar ao mundo não só sua força esportiva, mas também a arte, a cultura e o desenvolvimento econômico e tecnológico alcançado nos últimos 30 anos, que colocou o país na liderança mundial de equipamentos, veículos e aparelhos eletrônicos e de comunicação.

Ao falar sobre os Jogos de PyeongChang, o ministro da Embaixada da Coreia no Brasil, Kwon Youngseup, disse que os organizadores vão mostrar, durante o evento, a nova tecnologia 5G, que visa revolucionar a internet e a telefonia móvel, com mais velocidade de conexão, realidade virtual, inteligência artificial e a chamada internet das coisas (que vai conectar eletrodomésticos e meios de transportes com a rede mundial de computadores).

Além disso, segundo o ministro, os Jogos servirão de palco para apresentação da cultura do país, como o K-Pop, estilo de música coreana que viralizou por meio das redes sociais e conquistou milhões de jovens em todo o mundo. No Brasil, centenas de milhares de pré-adolescentes acompanham diariamente as novidades musicais .

Os organizadores dos Jogos de PyeongChang, de acordo com Kwon Youngseup, também darão ampla espaço para a expansão dos doramas (ou k-dramas), que são novelas coreanas que fazem grande sucesso em muitos países, inclusive no Brasil. “Queremos incentivar a divulgação da cultura coreana pela mídia brasileira”,disse Kwon Youngseup.

Segurança

De acordo com o ministro Kwon Youngseup, o governo coreano dará ênfase à segurança durante os jogos. Com relação à vizinha Coreia do Norte, o diplomata coreano afirmou que a segurança terá como pilar a trégua olímpica para os Jogos de PyeongChang 2018, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2017. Por essa trégua, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul não só evitarão agressões mútuas como também participarão em conjunto de eventos sociais e esportivos. A Coreia do Norte foi inclusive convidada a mostrar aspectos de sua arte e cultura durante os jogos.

Competição

Os Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang rivalizam em termos de interesse internacional com os Jogos Olímpicos de Verão, cuja última edição foi realizada no Rio de Janeiro, em 2016, com a Copa do Mundo e com o Super Bowl (futebol americano).

Cerca de 3 mil atletas de 95 países vão participar das competições. Ao todo, serão realizadas 102 finais em 15 modalidades de inverno, com transmissão ao vivo pela televisão para todo o mundo.

Apesar de o clima brasileiro ser mais favorável aos esportes de verão, o Brasil enviará uma delegação com nove atletas e mais um reserva. O país conquistou vaga em cinco modalidades: esqui alpino, esqui cross country, snowboard, bobsled e patinação artística.

A delegação brasileira será formada por Isadora Williams (patinação artística); Edson Bindilatti, Odirlei Pessoni, Rafael Souza, Edson Martins e o reserva Erick Vianna (bobsled); Michel Macedo (esqui alpino); Jaqueline Mourão e Victor Santos (esqui cross country); e Isabel Clark (snowboard).

O Brasil obteve a inédita classificação no bobsled de duas pessoas. O bobsled é um esporte de inverno no qual equipes de duas ou quatro pessoas fazem corridas em estreitas trilhas de gelo sobre um trenó.

Os Jogos Olímpicos de Inverno serão os primeiros da Coreia, que já sediou os Jogos Olímpicos de Verão, em Seul, há 30 anos.