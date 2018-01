Prefeitura abre licitação para mais um trecho da Linha Verde Norte

Obras na Linha Verde Norte: mais um trecho da via terá licitação (foto: Franklin de Freitas)

A Prefeitura de Curitiba vai abrir licitação para obras em mais um trecho da Linha Verde Norte, entre os bairros Tingui e Atuba. O trecho em questão é o lote 4.1 da Linha Verde, com 2 km, e a ordem de serviço deverá sair até o fim de fevereiro.

A licitação será publicada para seleção de empresas por meio de regime diferenciado. O orçamento máximo será de R$ 79 milhões. A conclusão das obras deve ocorrer no prazo máximo de um ano e meio a partir do início. Os recursos virão do Plano de Aceleraçao do Crescimento (PAC 2), repassados através do Ministério das Cidades.

Entre as obras previstas estão a implnatação de concreto na via, drenagem, paisagismo e construção de duas estações-tubo, a do Solar e a do Atuba. Depois das obras, haverá 12 faixas de trânsito para carros e ônibus – atualmente são quatro.