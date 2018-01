Jovem está desaparecido há 48 horas após sair do trabalho

Lucas Matheus: desaparecido (foto: Reprodução / Facebook)

O estudante Lucas Matheus Almeida Souza, de 23 anos, está desaparecido há 48 horas. Ele foi visto pela última vez às 11h30 de sexta-feira (26), quando saiu mais cedo do trabalho para o almoço.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Sabe-se apenas que Lucas Matheus avisou os colegas que precisava sair mais cedo, antes do almoço. Ele trabalha na Concessionária Suzuki, no bairro Tarumã. O carro dele, um Peugeot 208 placas FWI 3737, também sumiu. Lucas estuda engenharia mecânica na Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Quem tiver informação sobre o paradeiro do rapaz pode entrar em contato com a Delegacia de Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) pelo telefone (41) 3360-1400 ou com Deise, pelo telefone (41) 99905-1293.