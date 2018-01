Ingvar Kamprad, fundador da rede IKEA, morre aos 91 anos, na Suécia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fundador da rede de móveis sueca IKEA, Ingvar Kamprad, faleceu neste sábado (27) aos 91 anos, informou a empresa. "Um dos maiores empresários do século 20, Ingvar Kamprad, morreu pacificamente, em sua casa em Småland, na Suécia, no dia 27 de janeiro", afirmou a empresa, através de seu site oficial e Twitter. Kamprad fundou a IKEA em 1943, quando tinha apenas 17 anos, mas não havia chegado ao sucesso até 1956, quando a empresa foi pioneira no pacote de embalagens. Ele percebeu a ideia enquanto observava um empregado tirar as pernas de uma mesa para encaixá-la no carro de um cliente e percebeu que salvar espaço significava economizar dinheiro. A rede IKEA possui lojas em 49 países e sua receita anual é de certa de 50 bilhões de euros (US$ 62 bilhões) em receitas anuais. ORIGENS Nascido em 30 de março de 1926, no sul da Suécia, Kamprad começou a vender fósforos aos vizinhos aos cinco anos de idade e logo diversificou seu negócio ao incluir sementes, decorações de árvores de Natal, lápis e bolinhas. Kamprad logo se afastou de fazer chamadas de vendas individuais e começou a anunciar em jornais locais e a operar um catálogo de pedidos por correio improvisado. Ele distribuiu seus produtos através da van de leite local, que os entregou à estação de trem nas proximidades. Em 1950, Kamprad introduziu mobiliário no seu catálogo. O mobiliário foi produzido por fabricantes locais nas florestas perto de sua casa. Após a resposta positiva que recebeu, ele logo decidiu interromper todos os outros produtos e se concentrar em móveis de baixo preço. Desde então, o conceito IKEA -mantendo os preços baixos, permitindo que os clientes agrupem os próprios móveis- oferece mobiliário doméstico acessível em lojas de todo o mundo. VIDA SIMPLES Kamprad formou o nome da empresa de suas próprias iniciais e as primeiras letras da fazenda familiar, Elmtaryd, e a paróquia de Agunnaryd, onde está localizado. Está no coração de Småland, uma província florestal, cuja gente é conhecida na Suécia por economia e engenhosidade. Kamprad possuía ambos. "Ingvar Kamprad era um grande empreendedor -trabalhador e teimoso, com muito calor e brilho nos olhos", disse a empresa. Seu nome apareceu frequentemente em listas dos homens mais ricos do mundo, mas nunca adotou a aura de um magnata. Ele dirigia um modesto Volvo e se vestia sem pretensão. Em um livro de 1998 que ele co-autor da história da IKEA, ele descreveu seu hábito de visitar mercados de rua de vegetais antes de fecharem o dia, na esperança de obter um preço melhor em seus produtos.