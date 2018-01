Federer vai às lágrimas ao conquistar 20º Slam no Aberto da Austrália

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A conquista do 20º Grand Slam neste domingo (28), após vencer o croata Marin Cilic por 3 sets a 2, levou o suíço Roger Federer às lágrimas em sua entrevista pós-título do Aberto da Austrália. Muito emocionado, o hexacampeão em Melbourne chorou ao encerrar um pronunciamento dizendo que se sente incrível com a continuação de um conto de fadas. “Estou tão feliz, é inacreditável. Claro que vencer é apenas um sonho absoluto tornado realidade. O conto de fadas continua para nós, para mim. Depois do excelente ano que tive no ano passado, é incrível", disse. A imagem de Federer chorando ao levantar o título do Aberto da Austrália causou comoção entre os internautas. Muitos fãs escreveram mensagens no Twitter para elogiar a simplicidade do suíço.