Com dois de Cícero e novidades, Grêmio principal vence 1º teste do ano

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O primeiro teste do ano foi positivo para o Grêmio. Neste domingo (28), Renato Gaúcho comandou a equipe com novidades. Cícero foi um dos destaques da movimentação com dois gols no primeiro tempo. Jael foi o destaque do segundo.

O placar diante do Sindicato dos Atletas Profissionais do RS terminou 6 a 0. O primeiro gol foi de Luan, de pênalti. Em seguida, Cícero recebeu Luan e fez o primeiro dele na partida. Depois, outra trama acabou com Everton, que colocou nas redes. O time que começou a atividade foi: Marcelo Grohe; Ramiro, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Jaílson, Léo Moura, Luan e Everton; Cícero.

As novidades foram Ramiro na lateral, com Léo Moura no meio. O posicionamento visa contemplar a ausência de Ramiro nos dois jogos da Recopa. Ele está suspenso por conta da expulsão na final da Libertadores. Desta forma, a ida de Léo Moura para o meio se justifica com a preparação da lateral para receber Mádson. Além disso, Jaílson mantido no meio-campo mesmo com a volta de Michel. Everton firmado pela ponta esquerda e Cícero no ataque enquanto a direção não conseguiu contratar um atacante.

No segundo tempo, o time mudou quase todo. E Jael foi destaque. O centroavante fez um gol de cabeça após cruzamento de Kaio e em seguida quase fez um golaço. Encobriu o goleiro rival, a bola acertou a trave e Cícero fez de rebote o terceiro dele na partida, quinto do Grêmio. Antes do apito derradeiro, Jael ainda deu assistência para o gol de Tontini. A escalação do segundo tempo foi: Paulo Victor; Kaio, Bressan, Jaílson e Marcelo Oliveira; Michel, Maicon, Ramiro, Cícero e Tilica; Jael.