Acidente com carro e caminhão mata um jovem no interior do Paraná

Um rapaz de 19 anos morreu e um homem de 30 anos ficou ferido em um acidente envolvendo um carro e um caminhão na PR-239, entre Assis Chateaubriand e Toledo (oeste do Paraná). As duas vítimas estavam no carro. O motorista do caminhão não se feriu. O acidente foi na madrugada deste domingo (28).

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) não informou as causas do acidente. A rodovia é de pista simples.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), atendeu à ocorrência e afirmou que as vítimas ficaram presas às ferragens. O jovem chegou a ser socorrido e levado de helicóptero a um hospital em Toledo, mas não resistiu. O homem foi encaminhado a um hospital de Assis Chateaubriand.