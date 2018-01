Zagueiro marca dois gols contra e um a favor num mesmo jogo do Espanhol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de eliminar o Real Madrid na Copa do Rei no meio de semana, o Leganés continua com a maré de sorte a seu favor. Neste domingo (28), a pequena equipe derrotou o Espanyol por 3 a 2, pelo Campeonato Espanhol, ajudado por dois gols contra de um jogador adversário. O zagueiro Mario Hermoso mandou duas vezes para as próprias redes na partida, em jogadas muito parecidas, tentando desviar disparos cruzados e atrapalhando o goleiro. O defensor do Espanyol também anotou um gol a favor, já nos minutos finais da partida, numa performance individual quase surreal. Com o resultado, o Leganés atinge os 28 pontos, em posição intermediária na classificação do Campeonato Espanhol. O Espanyol, por sua vez, aparece com 24 pontos.