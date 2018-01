Buffon completa 40 anos e ganha homenagem da Juventus

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com status de lenda do futebol, o italiano Gianluigi Buffon completou 40 anos neste domingo (28). Ainda em atividade, possivelmente rumo ao semestre final de carreira, o goleiro ganhou uma homenagem da Juventus, clube que defende desde 2001. O clube da cidade de Turim divulgou uma nota oficial para exaltar Buffon e sua vitoriosa carreira profissional. Desde 1995, o goleiro acumulou uma série de troféus importantes, com oito títulos italianos, uma Copa da Uefa (pelo Parma), além de uma Copa do Mundo como titular da seleção italiana, em 2006.

Buffon anunciou no ano passado que deixará o futebol ao final da atual da temporada. Depois de sofrer a eliminação da Itália nas eliminatórias europeias para a Copa, o sonho remanescente do veterano é conquistar a Liga dos Campeões pela primeira vez na carreira -com a Juventus, o goleiro perdeu três finais deste torneio.

CONFIRA A NOTA DA JUVENTUS A BUFFON:

Desde que fez sua estreia profissional em 1995, possivelmente nem mesmo Gianluigi Buffon imaginava a extraordinária carreira que teria. Um vencedor da Copa do Mundo com inúmeros elogios colados a seu nome, tanto individualmente como parte de um time, Buffon é um símbolo da Juventus desde que chegou ao clube em 2001, quando ele se tornou o goleiro mais caro de todos os tempos. Não são todos os jogadores que conseguem ficar no topo de sua forma na idade de 40 anos, mas a partir deste dia o Super-Homem alvinegro está fazendo isso. Um sensacional defensor de chutes, líder inspirador, quebrador de recordes e um vencedor genuíno. Gigi preenche todas essas características. Todo mundo no Juventus Football Club deseja a Buffon o melhor nesse dia especial. Feliz aniversário, Gigi!