Halep é hospitalizada com desidratação após perder final na Austrália

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O desgaste físico da final feminina do Aberto da Austrália foi demais para Simona Halep. A tenista romena foi hospitalizada em Melbourne pouco depois da partida contra a dinamarquesa Caroline Wozniacki, em razão de um quadro de desidratação. Wozniacki conquistou o título do primeiro torneio de Grand Slam da temporada em uma partida disputada com termômetros acima dos 30 graus. Além disso, a partida em Melbourne foi jogada com humidade de 60%. Halep foi derrotada por 2 sets a 1, com parciais de 7-6 (7-2), 3-6 e 6-4. Durante das duas semanas do Aberto da Austrália, vários tenistas vieram a público para reclamar das condições de jogo, criticando principalmente os horários das partidas, muitos deles disputados no pico diário do calor. Rafael Nadal e Novak Djokovic estiveram entre os mais críticos. "Às vezes não é seguro o suficiente. As condições estavam muito difíceis ontem e hoje. Às vezes pode ficar perigoso para a saúde. Não é bom ver os jogadores que sofrem tanto em quadra. É perigoso porque você pode às vezes perder o controle de seu corpo quando está quente", comentou o espanhol Nadal nos últimos dias. "Nosso esporte tornou-se uma indústria, como a maioria dos outros esportes globais. É mais comercial do que um esporte. Mas tem certos dias em que é preciso, como supervisor de torneio, reconhecer que precisa dar aos jogadores mais tempo de descanso antes de entrar em quadra. Entendo que há um fator dos ingressos e se você não jogar as pessoas ficarão insatisfeitas. Mas você deve levar em consideração diferentes aspectos antes de montar uma programação desse jeito", afirmou o sérvio Djokovic na Austrália.