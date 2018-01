Ana Paula diz que sofreu bullying por causa da voz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A participante Ana Paula, que foi indicada pelo líder Mahmoud para o primeiro paredão do "Big Brother Brasil 18" (Globo) -a formação completa acontece neste domingo (28)- revelou a Patrícia que sofreu bullying na infância. "Eu era excluída porque tinha voz fina. Tinha apelido de vozinha de robô. Ficavam me imitando. Me irritava", disse a bruxinha. "Mas todo mundo sofre um bullying de alguma forma", rebateu a colega de confinamento. Nas redes sociais, a voz de Ana Paula também é ressaltada em tom de chacota. "Kkkkkkkkkkk Passei para o PPV [pay-per-view] e já vi a Jéssica de antipatia com a bruxa de voz insuportável! Gente, certeza que ela engoliu gás hélio, produção!", disse Ana Paula Renault, ex-participante do "BBB 16" conhecida por comentários ácidos -na sua edição, ela foi expulsa após dar um tapa na cara de outro participante. "Não basta a Ana Paula ter essa voz, ela grita pra falar qualquer frase, bicho", disse um anônimo. "Ana Paula é chata, tem uma voz insuportável, mas incomoda ainda mais quem está lá dentro. E como queremos caos, barracos e tretas, ela tem que continuar", disse outro. DEFESA Mas o movimento de internautas defendendo a participante também é significativo. "O pessoal do Twitter fica militando tanto sobre preconceitos com as pessoas e julga a Ana Paula pela V-O-Z. Vocês tão parando pra pensar o quão ridículo é julgar alguém pela voz? Ela nasceu assim", disse uma usuária do microblog. "Mahmoud fez um escândalo por terem chamado ele de viado e veio com discurso de pró-amor que em menos de 24 horas chamou a Ana Paula de vaca pelas costas dela, Ana vem recebendo piadas pela sua voz, e pela sua religião e nunca reclamou um ai sobre, ativismo de telão aqui NÃO", escreveu outro.