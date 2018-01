Curitiba Vôlei estreia com derrota na Superliga B 2018

Lance do jogo entre o Curitiba Vôlei (de uniforme mais escuro) e o Londrina (foto: Antonio Moré / Divulgação)

Com o Círculo Militar do Paraná lotado, o Curitiba Vôlei Carob House / CMP estreou a temporada 2018 da Superliga B, no sábado (27). O time entrou em quadra contra o Vôlei Londrina. Mas o adversário venceu a primeira disputa por 3 sets a 0.

“Estávamos vencendo o set com uma vantagem de 7 pontos, em uma passagem de rede levamos 4 pontos seguidos e isso desestabilizou a equipe, que não conseguiu reverter para o set final”, declarou o técnico Clésio Prado. O primeiro set estava 18 a 12 para o Curitba Vôlei; Londrina numa reação conseguiu empatar o jogo 23 a 23 e acabou fechando com 26 a 24. No segundo set, o placar foi 25 a 16. E, no terceiro, 25 a 22.

“Qualquer jogo é uma lição. É uma estreia e é a primeira rodada. Londrina teve seus méritos, sacou muito bem, e nós também tivemos nossas falhas. Mas a expectativa continua grande, já estamos pensando no próximo jogo, no Rio Grande do Sul. O CEFA (Marau) ganhou de Minas lá em Minas, então segunda-feira já retomamos os treinamentos tirando as lições de hoje”, complementou.

A diretora do time curitibano, Gisele Miró, também continua na expectativa: “Se servir de consolo o Rexona também perdeu na estreia e depois foi campeão”. O próximo jogo do Curitiba Vôlei Carob House/CMP será dia 3 de fevereiro, às 20h, em Marau (RS), contra o CEFA (Marau).