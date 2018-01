Drama sobre lésbica forçada à 'cura gay' vence em Sundance

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O longa 'The Miseducation of Cameron Post' (a deseducação de Cameron Post), drama que se passa num centro de conversão para homossexuais, foi o vencedor do principal prêmio no Festival Sundance. Maior vitrine do cinema independente, a mostra anunciou seus vencedores neste sábado (27). Ambientado em 1993, 'The Miseducation' traz a atriz Chloe Grace Moretz ("Deixe-Me Entrar") no papel de uma adolescente que é flagrada fazendo sexo com outra garota. Seus tios a forçam a se submeter a uma terapia que supostamente converte homossexuais. O drama, dirigido por Desiree Akhavan, levou o grande prêmio do júri entre os filmes americanos.

Já o prêmio do público nesta categoria foi para "Burden", estreia na direção do ator Andrew Heckler. Seu filme fala de um ex-membro da Ku Klux Klan que começa a mudar de vida ao se apaixonar por uma mãe solteira. Entre os filmes internacionais, o vencedor do prêmio do júri foi "Kelebekler", filme turco sobre três irmãos que se reaproximam do pai. O prêmio do público foi para o dinamarquês "Den skyldige", sobre um ex-policial que precisa salvar uma mulher sequestrada.

O Brasil participava do festival com dois títulos –"Benzinho", de Gustavo Pizzi, e "Ferrugem", de Aly Muritiba–, mas não levou prêmios.