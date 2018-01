"Jogamos o jogo que tínhamos de jogar", afirma Alecsandro

(foto: Geraldo Bubniak/ AGb)

Na tarde deste domingo (28/01), contra o União, o Coritiba novamente criou poucas chances de gol, foi muito pressionado e teve no goleiro Wilson o principal destaque do time. Contudo, graças ao 'brigado' gol de Alecsandro, no final do primeiro tempo, a equipe da Capital conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Paranaense após três rodadas. E o resultado foi muito comemorado pelos jogadores, a ponto de a atuação sofrível ficar em segundo plano, ao menos neste momento.



"Jogamos o jogo que tinhamos de jogar, não dava para jogar bonito. O mais importante é que entendemo. Pedimos desculpas aos torcedores por não jogar bonito, mas o objetivo de somar três pontos foi cumprido", comemorou Alecsandro, autor do gol solitário da partida em Francisco Beltrão.

"Não fizemos dois jogos bons em casa, perdemos pontos importantes. Agora conseguimos vencer, mesmo sem apresentar um futebol bonito, e Wilson nos ajudou e saímos com os três pontos", emendou o zagueiro Romércio, que quase virou o vilão da partida ao cometer pênalti bobo na etapa final - na cobrança, o goleiro coxa-branca conseguiu evitar o tento de Lucas Vieira.