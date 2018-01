Grêmio perde a terceira seguida no Estadual

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio foi mais uma vez derrotado. Neste domingo (28), o São José-RS aplicou 2 a 0 na equipe tricolor, no estádio Passo D'Areia, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. Após o terceiro revés seguido, o retorno dos titulares será sob pressão. Atuando apenas com uma equipe de novatos e alguns dos reforços contratados para 2018, o Grêmio é penúltimo colocado no Estadual, com apenas um ponto em 12 disputados. A partir de agora, é necessário somar pontos para entrar na linha dos oito primeiros, que avançam para segunda fase.

O plano inicial poderia colocar o time principal em campo apenas na sétima rodada. Mas ele foi revisto a partir da falta de vitórias. Ainda que o jovem time do Grêmios tenha sido abastecido de jogadores contratados, como Paulo Miranda e Alisson, e até nomes do principal, como Bruno Grassi e Léo Gomes, não adiantou.

O próximo compromisso já será por conta da equipe de Luan, Geromel e companhia. O jogo está marcado para o próximo sábado, diante do Cruzeiro-RS, na Arena do Grêmio. No primeiro tempo, o placar foi 0 a 0. Mas em chances a igualdade colocou um de cada lado.

O São José poderia ter feito um golaço com o zagueiro Bruno Jesus. Concluiu um cruzamento de escanteio de calcanhar e obrigou Bruno Grassi a uma difícil defesa. E do outro lado, o goleiro Fábio saiu errado em uma jogada, e a bola ficou com Pepê. Ele tentou encobrir o camisa 1 rival e acertaria o gol se não fosse Fábio Alemão, que cortou de cabeça. Se o problema do primeiro tempo foi o piso sintético e seu calor, a chuva chegou no segundo. E muito forte.

Desta forma, a bola ficou ainda mais incontrolável e os lances de conclusão ainda mais difíceis. Sobraram erros de passe, domínio e quedas pelo chão de baixa aderência com grama artificial molhada. Aos 18 minutos, uma bola na trave em chute forte de Kelvin quase abriu o placar.

Mesmo assim, o São José conseguiu marcar duas vezes. O primeiro gol veio em cobrança de falta rasteira de Everton Alemão, aos 30min. O segundo saiu em um cruzamento da direita, que contou com falha de Mendonça para Bruno Jesus concluir, aos 34min.

SÃO JOSÉ-RS Fábio; Marcel, Rafael Goiano, Bruno Jesus, Dudu Mandai; Everton Alemão, Guedes, Clayton (Igor); Matheusinho (Canhoto), Kelvin, Mateus Toto (João Pedro). T.: Rafael Jaques

GRÊMIO Bruno Grassi; Mádson, Paulo Miranda, Mendonça, Léo Gomes; Balbino (Rodrigo Ancheta), Matheus Henrique, Pepê, Lima (Dionathã), Jean Pyerre (Isaque); Alisson. T.: Cesar Bueno

Estádio: Passo D'Areia, em Porto Alegre (RS) Juiz: Érico Andrade

Cartões amarelos: Balbino (Grêmio) Gols: Everton Alemão, aos 30min, e Rafael Goiano, aos 34min do segundo tempo