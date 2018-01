ATUAÇÕES: Charles foi o melhor do Paraná Clube na partida

Charles (à direita) tenta cabeceio contra a defesa do Londrina (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube empatou em 1 a 1 com o Londrina, nesse domingo (dia 28) à tarde, na Vila Capanema. Veja a avaliação do desempenho individual dos jogadores do Tricolor.

Thiago Rodrigues (5,5)

Não teve culpa no gol. Pouco exigido. Uma saída do gol esquisita.

Alemão (5,5)

Uma boa jogada ofensiva. Razoável na marcação.

Charles (7,0)

Ganhou todas no jogo aéreo e quase fez um gol. Bem na marcação.

Neris (6,5)

Marcou um gol, mas falhou no gol adversário. Salvou o time em dois lances.

Júnior (5,5)

Um bom passe em profundidade. Fora isso, ficou devendo com e sem a bola.

Leandro Vilela (5,5)

Tentou armar e marcar, mas faltou intensidade física em certos momentos.

Alex Santana (5,5)

Esforçado e participativo, mas errou demais em vários fundamentos.

Wesley (sem nota)

Entrou aos 39-2º. Jogou pouco tempo. Sem nota.

Zezinho (5,5)

Perigoso nas bolas paradas. Fora isso, apenas esforçado.

Lucas Fernandes (5,0)

Entrou aos 9-2º. Muita correria e pouca produtividade no ataque.

João Paulo (6,0)

Cruzou a bola para o gol. Bem nas bolas paradas. Irregular como armador.

Felipe Augusto (5,5)

Bem fisicamente, incomodando na base da força, mas faltou técnica.

Zé Carlos (5,0)

Dois chutes com algum perigo. Fora isso, fraco como pivô.

Gabriel Pires (5,5)

Entrou aos 19-2º. Mostrou alguma qualidade no apoio e na marcação.