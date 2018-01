Palmeiras vence e segue como único 100% no Paulista

(foto: Reprodução/Twitter)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras bateu o Bragantino por 2 a 0 neste domingo (28), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, e se manteve como único time com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. Keno e Dudu, ambos no segundo tempo, anotaram os gols da equipe alviverde, que lidera o Grupo C do torneio estadual com 12 pontos após quatro rodadas.

O Bragantino é o segundo do Grupo A, com seis. Reforçado por Marcos Rocha, Felipe Melo e Willian, poupados no meio de semana contra o Red Bull, o Palmeiras teve mais volume de jogo, mas pecou na finalização no primeiro tempo. Na melhor chance da equipe alviverde, Borja recebeu belo passe de Lucas Lima, ganhou da marcação, mas bateu em cima do goleiro. O colombiano que custou R$ 32 milhões segue com apenas um gol anotado no Paulista após quatro jogos como titular.

O Palmeiras manteve o domínio das ações na etapa final até Keno, que havia entrado pouco antes no lugar de Borja, abrir o placar aos 18 minutos. O atacante completou de primeira cruzamento de Michel Bastos, testado como titular na lateral esquerda na vaga de Victor Luis. Oito minutos depois, Felipe Melo deu belo lançamento para Dudu, que dominou e bateu com categoria no canto esquerdo do goleiro para ampliar.

A partir daí, os visitantes só administraram a vantagem, com direito a gritos de "olé" da torcida nos minutos finais. Além da manutenção da campanha 100% palmeirense, a partida deste domingo também marcou a estreia de Moisés na temporada. Após fazer preparação diferenciada para prevenir lesões, o meia substituiu Tchê Tchê na metade do segundo tempo. O time alviverde tem agora uma semana livre de treinos antes de encarar seu primeiro clássico na temporada. No próximo domingo, a equipe de Roger Machado pega o Santos no Allianz Parque.

PALMEIRAS Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins, Michel Bastos; Felipe Melo, Tchê Tchê (Moisés), Lucas Lima; Dudu (Guerra), Willian (Keno), Borja. T.: Roger Machado

BRAGANTINO Alex Alves; Ewerton, Guilherme Mattis, Lázaro, Fabiano; Adenilson (Diego Macedo), Evandro, Vitinho (Rafael Silva); Léo Jaime, Gerley (Hélton Luiz), Matheus Peixoto. T.: Marcelo Veiga

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Juiz: Vinicius Gonçalves Dias Araújo

Cartões amarelos: Ewerton, Adenilson e Lázaro (Bragantino)

Gols: Keno, aos 18 minutos, e Dudu, aos 26 minutos do segundo tempo