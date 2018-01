Botafogo vence Boavista e encaminha classificação

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo venceu o Boavista por 1 a 0, neste domingo (28), no Engenhão, e encaminhou sua classificação para as semifinais da Taça Guanabara. O gol alvinegro foi marcado pelo atacante Brenner, que fez o seu terceiro no Campeonato Carioca. Com o resultado, o Botafogo assumiu a liderança do Grupo C, com oito pontos. Logo atrás vêm o próprio Boavista e a Portuguesa-RJ, com seis.

O Botafogo encerra sua participação na fase de grupos no próximo sábado, novamente em casa, recebendo o Madureira, quando poderá garantir o primeiro lugar da chave. Já o Boavista jogará fora de casa o confronto direto pela classificação com a Portuguesa. O gol do triunfo botafoguense saiu no começo do segundo tempo. O lateral esquerdo Gilson recebeu bola em profundidade e foi deslocado. A arbitragem assinalou pênalti, e Brenner cobrou com categoria para definir o resultado.

BOTAFOGO Jefferson; Arnaldo, Marcelo, Igor Rabello, Gilson; Matheus Fernandes, João Paulo, Léo Valencia; Luiz Fernando, Rodrigo Pimpão, Brenner, T.: Felipe Conceição

BOAVISTA Rafael; Thiaguinho, Gustavo Geladeira, Kadu Fernandes, Julio Cesar; Douglas Pedroso, Willian Maranhão, Erick Flores; Claudio Maradona, Leandrão, Caio Cézar. T.: Eduardo Allax

Estádio: Claúdio Moacyr de Azevedo, em Macaé (RJ)

Juiz: João Batista de Arruda (RJ)

Cartões amarelos: Igor Rabello (Botafogo); Erick Flores (Boavista)

Gols: Brenner, aos 4min do segundo tempo (Botafogo)