Sandro Forner vê evolução e cogita usar time misto no Atletiba

(foto: Geraldo Bubniak)

Se o nível de atuação da equipe ainda está longe do ideal, ao menos o Coritiba conseguiu apresentar evolução na tarde deste domingo (28) contra o União, em Francisco Beltrão. Essa foi a avaliação do técnico Sandro Forner depois de o time conseguir sua primeira vitória no Campeonato Paranaense, com gol marcado por Alecsandro.



“Defensivamente já melhoramos, suportamos bem a pressão apesar de no primeiro tempo apresentarmos alguns problemas, com eles entrando na bola longa. Mas também já tivemos mais oportunidades, criamos mais do que nos jogos passados”, disse o treinador coxa-branca, destacando ainda que o mais importante foi o time conseguir vencer, finalmente.



“Hoje, o importante foi a gente ganhar. Nos outros dois jogos, mesmo não fazendo um bom jogo poderíamos ter vencido. Então essa melhora vai acontecer e dá para ver que esforço não está faltando. Lógico que queremos jogar e ganhar melhor, mas isso vai acontecer com o tempo.”



Questionado sobre como será a semana que se inicia, tendo em vista que no domingo o treinador fará o seu primeiro atletiba como técnico do time profissional, Forner apontou que pode acabar utilizando um time misto no clássico, já que no dia 7 a equipe estreia na Copa do Brasil contra o Parnahyba, fora de casa.



“Vamos estudar como será o time para o clássico. Talvez utilizemos um time mesclado, pensando no jogo da Copa do Brasil. Estamos em início de temporada e temos nossas prioridades. Mas vamos pensar bem, ver o que será o melhor para o clássico, sem deixar de saber da importância deste jogo”, finalizou.