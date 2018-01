Juliana Paes cai no samba em ensaio da Grande Rio 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Juliana Paes, 38, mostrou todo seu gingado ao comparecer ao ensaio da Grande Rio, que aconteceu na quadra da escola, no Rio de Janeiro, neste sábado (27). Para a prévia do desfile oficial, Juliana vestiu um body num único tom de verde que, graças às franjas, parecia um vestido curto. A peça também era trabalhada em tule transparente, principalmente nas costas. Os cabelos estavam presos em um rabo alto. "Não vejo a hora de estar na Sapucaí sentindo essa energia que só o Carnaval tem", disse a atriz em seu Instagram, pouco antes de chegar à sede da escola de samba. Neste ano, com o enredo "Vai para o trono ou não vai?", a Grande Rio homenageará o apresentador Chacrinha (1917-1988). Juliana, que viveu a protagonista Bibi de "A Força do Querer", trama da Globo que se encerrou em outubro de 2017, acaba de voltar de férias nos EUA. A atriz, que foi coroada rainha de bateria da escola em setembro do ano passado, não desfila à frente dos ritmistas há dez anos. Ao portal UOL, Juliana disse que estava com "saudades" da avenida. "Achava que já tinha passado o tempo, mas estava com saudades desse friozinho na barriga que é ser rainha e quando recebi o convite, [fiquei] tão tentada que aceitei. Faltam só duas semanas e eu só posso contar com a sorte ou com ajuda divina para não fazer feio na Sapucaí depois de 20 dias na Disney. Não tem dieta nem malhação que possam dar jeito", disse.