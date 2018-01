A Toyota celebra 60 anos de presença no Brasil, que começou em 23 de janeiro de 1958 com a inauguração, em São Paulo, de sua primeira operação fora do Japão. Em dezembro desse mesmo ano, também em São Paulo, inaugurou sua primeira linha de montagem, começando desta maneira suas atividades como fabricante de veículos no País. Cinco meses mais tarde, a Toyota lançou o primeiro veículo Land Cruiser, na modalidade CKD (Complete Knock-Down), que recebeu o nome de Bandeirante.

Old truck

A Old Truck é a novidade do automobilismo paranaense para a temporada deste ano. É mais uma categoria que nasce no Paraná, assim como aconteceu com a Fórmula Truck. A primeira temporada será disputada em seis etapas. A abertura será no dia 4 de março, em Curitiba. As demais serão disputadas em 8 de abril, Cascavel; 20 de maio, Londrina; 5 de agosto, Cascavel; 26 de agosto, Londrina; e 21 de outubro, Curitiba. A Old Truck terá caminhões clássicos e antigos, com um regulamento super-econômico.

Anitta Renault

Anitta gravou, na fábrica da Renault, a sua primeira grande campanha publicitária como embaixadora da marca. Além do filme publicitário, a cantora e empresária se reuniu com os executivos da empresa, conversou com os colaboradores e visitou as instalações da fábrica da Renault, em São José dos Pinhais (PR). Na foto Anitta ao lado de executivos da Renault.

