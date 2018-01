Fiat Ducato 2018 chega mais moderno e versátil

Ducato: é maior e confortável (foto: Divulgação)

A nova geração do Fiat Ducato chega com novo visual e maior, o modelo está disponível em 13 versões, sendo três furgões Cargo (mais duas ambulâncias), quatro Minibus para passageiros (mais uma com acesso para cadeirante), duas Multi e a nova versão Chassi. Entre os tamanhos de carrocerias, há a inédita opção Extra Longo, com 6,35 m de comprimento, disponível nas configurações Minibus e Multi. O visual novo tem para-brisa amplo, capô menor, para-choque dianteiro grande e faróis em uma posição mais alta. Há ainda frisos protetores nas laterais, com portas corrediças que trazem novas guias de deslizamento na parte superior. As portas traseiras, a abertura é de 270° de série, o piso mais baixo com 47,4 cm do solo.Todas as dimensões foram ampliadas, sendo 16 cm mais longo nas versões com entre-eixos curto, 26 cm maior nas de entre-eixos, médio e 34,5 cm maior nos de medida longa. O Ducato também está mais alta, com o teto baixo ganha até 10 cm e com teto alto, 5 cm. A largura aumentou 6 cm, com 7 cm extras na largura traseira e 9 cm na dianteira, elevando em 15% da área de carga. O peso máximo autorizado está 250 kg maior nas versões envidraçadas, Multi e Minibus – chegando a 3.750 kg.

O Ducato passa a ser equipado com motor 2.3 turbodiesel agora mais forte e eficiente, com 3 cv de potência e 0,5 kgfm de torque a mais - entrega 130 cv a 3.600 rpm e 32,7 kgfm a 1.800 giros. Além disso, o câmbio manual ganhou a sexta marcha, oferecendo redução de até 10% no consumo de diesel em relação ao modelo anterior, de acordo com a Fiat. Houve ainda aumento de 10 litros no tanque de combustível (totalizando 90 litros), o que elevou a autonomia do modelo.

Por dentro, a cabine traz novo desenho. E entre os equipamentos estão freios a disco nas quatro rodas, ABS e airbags frontais, banco biposto e assistente para partida em rampa.