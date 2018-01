Hipnose médica: uma nova opção para auxiliar no emagrecimento

Quando falamos em hipnose, a maioria das pessoas pensa em uma pessoa na televisão, induzindo outras pessoas a fazer coisas estranhas e engraçadas. A verdade é que a hipnose tem muitos outros usos além do entretenimento. Atualmente a hipnose médica já é reconhecida e recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para tratar uma série de doenças. Ela é reconhecida pelo conselho federal de medicina no Brasil, e pode ser feita por médicos qualificados.

Ela pode ser usada para auxiliar no emagrecimento. Estudos científicos comprovam que pessoas que fazem hipnose chegam a perder mais de 2 vezes a quantidade de peso, que pessoas que fazem dietas sem a hipnose. Outros estudos mostram que a hipnose ajuda a diminuir a fome e aumentar a saciedade.

As pessoas acima do peso sabem o que devem fazer para ter mais saúde e qualidade de vida, por exemplo, diminuir o consumo de doces e fazer exercícios físicos. O grande problema é que elas não conseguem colocar em prática, as coisas que elas sabem que precisam fazer.

Segundo o médico Marco Aurélio Tomiyoshi Asato, Diretor Clínico da Hipnose Médica Br, que trabalha com hipnose médica para emagrecimento, isso acontece por que existe um conflito interno na mente da pessoa. Ele explica que a nossa mente tem uma parte consciente e uma parte inconsciente. E cada parte tem um objetivo diferente A parte consciente da mente deseja emagrecer e ficar saudável, enquanto a parte inconsciente quer comer doces, quer descansar e não quer fazer exercícios.

O resultado desse conflito é que a pessoa não consegue fazer por muito tempo o que precisa para emagrecer. Geralmente ela faz as coisas certas no começo e depois volta aos hábitos antigos. Isso também explica porque tantas pessoas engordam novamente depois de emagrecer

A Hipnose Médica serve para resolver esse conflito. O paciente já tem dentro de si os recursos de que precisa para emagrecer, a Hipnose Médica ajuda o paciente a usar melhor esses recursos.

Durante as sessões de hipnose o médico atua reprogramando a parte inconsciente da mente do paciente, isso faz com que o emagrecimento ocorra com muito mais facilidade e depois o paciente consiga manter o peso desejado.

A hipnose médica ajuda a controlar a ansiedade, diminui a fome, ajuda a diminuir a compulsão por certos alimentos, como doces. Também ajuda aumentar a motivação para fazer exercícios físicos. Ela é segura e não tem efeitos colaterais.

Uma técnica muito usada, principalmente quando o paciente precisa perder grande quantidade de peso é a técnica do balão gástrico hipnótico. Com essa técnica, a pessoa sente que foi colocado um balão no estômago dela (esse efeito se deve à hipnose, não é colocado nada no estômago do paciente). Isso diminui o apetite dela e faz com que ela se sinta saciada com menos comida. Isso diminui a ingestão de calorias e acelera o processo de emagrecimento.

Dr. Marco Aurélio Tomiyoshi Asato é Médico - Hipnose Médica