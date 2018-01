Tarifa branca: opção para reduzir a conta de luz

Já está em vigor a tarifa branca, regime que concede descontos ao consumidor na conta de energia elétrica. Novos valores irão beneficiar principalmente a aqueles que consomem energia fora do horário de maior demanda, o chamado “fora de ponta”. O valor da tarifa branca varia em três horários: ponta, intermediário e fora de ponta.

Nos dois primeiros, a energia é mais cara. Fora de ponta, é mais barata. Nos feriados nacionais e finais de semana o valor é sempre fora de ponta. Os períodos foram estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que são diferentes para cada distribuidora.

No entanto, para poder usufruir desta nova modalidade, o consumidor precisa fazer um cadastro junto à distribuidora de energia local, no caso, a Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel). Mas como os valores serão diferenciados de acordo com o horário de consumo da residência, antes de aderir é importante verificar se essa é uma boa opção para o perfil de consumo.

Para poder se beneficiar da tarifa branca, o consumidor precisa formalizar junto à distribuidora - por meio do Termo de Opção - que quer ficar no novo regime para ter acesso aos descontos. Com isso haverá a troca do medidor, que ficará por conta da distribuidora de energia. O prazo de atendimento é de cinco dias úteis para as novas ligações e 30 dias para as ligações já existentes. Quem escolher não aderir a essa modalidade, continuará sendo faturado normalmente pelo sistema atual.

Por enquanto, a tarifa branca só vale para consumidores com média mensal superior a 500 kWh. Em 2019, serão atendidas unidades com consumo médio superior a 250 kWh/mês e, em 2020, todas as unidades consumidoras.

Segundo o Engenheiro Eletricista Gustavo de Souza, especialista em iluminação da Reymaster Materiais Elétricos, uma das vantagens da tarifa branca é a possibilidade de controlar o consumo. Se o consumidor passar a priorizar o uso da energia nos períodos de menor demanda, (que é durante a manhã, início da tarde e madrugada) a tarifa branca dará a oportunidade de diminuir o valor pago pela energia consumida.

“Antes de solicitar a tarifa branca, é importante que o consumidor saiba qual é o seu perfil de consumo. Quanto mais o consumo para o período fora de ponta for deslocado, maiores serão os benefícios. Porém, a tarifa branca não é uma boa opção se o consumidor utilizar mais nos períodos de ponta e intermediário, porque o valor da fatura pode subir. Por isso, é importante prestar atenção antes de solicitar a mudança”, afirma o Engenheiro da Reymaster.

Gustavo orienta que, para saber qual o seu perfil, o consumidor precisa comparar suas contas com a aplicação das duas tarifas. O que pode ser feito por meio de uma simulação com base nos hábitos de consumo.

“Isso pode ser feito com uma análise das faturas de energia. Porém, existem alguns simuladores online que auxiliam bastante no momento de optar pela tarifa branca”, conclui o especialista.



SERVIÇO

Na Copel os horários são:

Posto Tarifário

Horário Normal

Horário de Verão

Ponta: 18h00 às 21h00 - 19h00 às 22h00

Intermediário: 17h00 às 18h00 e 21h00 às 22h00 18h00 às 19h00 e 22h00 às 23h00

Fora de Ponta: 22h00 às 17h00 - 23h00 às 18h00

SIMULADORES ONLINE:

COPEL: https://www.copel.com/scnweb/simulador/inicio.jsf

ENERGISA: https://www.energisa.com.br/simulador-tarifa-branca

ELETROPAULO: https://www.aeseletropaulo.com.br/simulador-tarifa-branca/Paginas/Simulador.aspx?tipoImovel=comercial

CEMIG: http://portalcfu.cemig.com.br/SimuladorCFU/meu-consumo/

RGESUL: https://www.rgesul.com.br/clientes-residenciais-comerciais/Paginas/informacoes/simulador-tarifa-branca.aspx