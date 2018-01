Na estreia de Coutinho como titular, Barcelona vence o Alavés

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Philippe Coutinho fez seu primeiro jogo como titular no Barcelona neste domingo (28), mas viu o Alavés dar trabalho aos donos da casa no Camp Nou. Os visitantes saíram na frente com Guidetti, mas o time catalão foi atrás do resultado e conseguiu a virada, com Suárez e Messi para garantir o 2 a 1 em duelo pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. A vitória leva o time comandado por Ernesto Valverde aos 57 pontos, na liderança da tabela, mantendo 11 de vantagem sobre o vice-líder Atlético de Madri. Já o Alavés estaciona nos 19 e ocupa o 17º lugar, o primeiro fora da zona de rebaixamento.

O Barcelona volta a campo na próxima quinta-feira, quando recebe o Valencia pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Rei. Já no domingo, a equipe faz o clássico com o Espanyol, fora de casa, pela Liga. Um dia antes, o Alavés recebe o Celta de Vigo. A partida contra o Alavés foi a primeira de Philippe Coutinho como titular do Barcelona. Ele havia entrado no segundo tempo do duelo contra o Espanyol, pela Copa do Rei, na quinta-feira, ajudando na classificação para as semifinais.

Coutinho foi escalado pelo lado direito do ataque, como costuma ser utilizado por Tite na seleção brasileira, mas também teve liberdade e participou mais do jogo trocando passes pelo meio do campo.

O camisa 14 foi o responsável pelas cobranças de escanteio do Barça e deu uma finalização no primeiro tempo. Aos 31min, ele aproveitou sobra da zaga, cortou a marcação e chutou rasteiro, mas a bola explodiu na marcação e saiu. No segundo tempo, Coutinho fez boa jogada nos primeiros minutos depois de receber pelo meio e abrir para Alba.

O lateral serviu Messi, mas o chute saiu fraco demais. Mais tarde, aos 20 minutos da etapa final, o brasileiro foi substituído por Paco Alcácer e recebeu aplausos da torcida no Camp Nou. No fim, o camisa 14 roubou sete vezes a bola para o Barça, mais que qualquer outro jogador nos 65 minutos em que ficou em campo. Se a expectativa era ver os gols envolvendo o trio Coutinho-Messi-Suárez, quem abriu o placar foi o Alavés.

Os visitantes já haviam parado em defesa de Ter Stegen após bom contra-ataque aos 15 minutos de jogo e repetiram a jogada aos 22. Messi foi desarmado no ataque, e Goméz deu belo passe em profundidade para Guidetti.

O sueco carregou a bola e chutou em cima do próprio pé de apoio, mas o desvio enganou o goleiro do Barça, que só olhou a bola estufar as redes.

O goleiro do Alavés brilhou no primeiro tempo ao fazer bela defesa rente à trave após cobrança de falta de Messi. Já na etapa final, ele voltou a aparecer em meio ao bombardeio dos donos da casa. Em lance cara a cara com Suárez, Pacheco tirou com o pé chute cruzado do uruguaio. Depois, ainda parou chute de Paulinho dentro da pequena área e tirou o rebote do volante brasileiro com a cabeça. Mas, de tanto insistir, o Barcelona conseguiu o empate. Aos 27min da etapa final, Iniesta fez jogada pela esquerda e cruzou no segundo pau, onde estava Suárez.

O uruguaio chutou de primeira, a bola resvalou no braço de Piqué e foi para a rede. Com este gol, o camisa 9 balançou as redes pelo oitavo jogo seguido no Espanhol. Se Pacheco havia evitado o gol de falta de Messi no primeiro tempo, a história teve final diferente na etapa final. Aos 38 minutos, o argentino cobrou com perfeição por cima da barreira e até viu o goleiro do Alavés tocar na bola, mas ele não evitou a virada dos catalães.