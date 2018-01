Bienal de arte digital abre inscrições para workshops gratuitos

Após o sucesso da rodada de palestras sobre a arte e cultura digital em janeiro, a The Wrong – New Digital Art Biennale considerada uma das maiores e mais diversificadas bienais de arte e cultura digital, apresenta no início de fevereiro os workshops, “O Corpo e o Tempo na Performance: vestígios e apreensões tecnológicas” com a artista Sayuri Kashimura, no sábado (03). E com o tema “Narrativa, Encaixe e Movimento em Gifcolagens”, com o mestre em design, Leandro Catapam, no domingo (04). Os encontros acontecem na Galeria AIREZ e a participação do público é gratuita mediante o cadastro prévio na plataforma Sympla: http://bit.ly/2G8kaSV

A partir das 14h, no sábado (03), a artista brasileira, Sayuri Kashimura, formada em Artes Visuais pela UNESPAR-FAP e pós-graduada em Artes Pós-Híbridas na UTFPR, apresenta seu workshop tendo a performance como ação-ativação de reflexões em relação ao corpo, espaço e tempo perante as mediações tecnológicas. A temporalidade da performance em relação às possibilidades de vestígios e contaminações das linguagens artísticas em uma conversa teórica dos processos de criação em poéticas visuais.

No domingo (04), a partir das 14h, o professor de Design e Publicidade e Propaganda da PUCPR e mestre em Design pela UFPR, Leandro Catapam, apresenta o curso que tem por objetivo gerar uma oportunidade de entendimento do universo da colagem através da perspectiva da narrativa e do encaixe entre imagens. Como tais conceitos se manifestam na estética da colagem, o curso promove a reflexão sintética básica e inicial de estruturação do discurso visual nessa técnica.

A partir das possibilidades de encaixe entre imagens busca-se a consciência da narrativa em desenvolvimento, aliando acaso e composição. Como desdobramento disso o curso insere a dinâmica do movimento na composição estática da colagem.

O evento faz parte da Bienal que está em cartaz na Galeria AIREZ onde estão expostas as obras de dez artistas nacionais e internacionais, entre eles estão, Leandro Catapam, Sayuri Kashimura, Guilherme Zawa, Hebert Baioco, Livenoistupi, Dina Karadžić, Adam Pizurny, Mattis Dovier, Looping Lovers e Connor Sherlock.

Serviço:

Bienal de arte digital

Quando: 03/02 (sábado) e 04/02 (domingo)

Hora: 14h

Local: Galeria AIREZ - R. Treze de Maio, 778 - cj.15 – São Francisco – Curitiba-PR

Entrada Gratuita mediante retirada de ingresso no Sympla: http://bit.ly/2G8kaSV

Informações: thewrong@subli-me.org