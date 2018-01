Fortaleza de Ceni sofre 1ª derrota em jogo com gol olímpico e lesão de juiz

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de três vitórias no Campeonato Cearense, o Fortaleza sofreu a primeira derrota, neste domingo (28). O time treinado por Rogério Ceni perdeu para o Horizonte, fora de casa, por 2 a 1. A partida teve algumas curiosidades, como um gol olímpico e uma substituição de árbitros. O Horizonte já começou bem no jogo e abriu o placar com gol de Dayvison, que apareceu sozinho na área e finalizou para o gol. Depois, aos 25min, saiu o gol olímpico. Danilo cobrou fechado, o goleiro Marcelo Boeck falhou e deixou a bola passar. O Fortaleza até reagiu rapidamente, pois fez gol na sequência. Aos 27min, Wesley acertou um chute forte de fora da área e diminuiu a vantagem. Mas o time não conseguiu o segundo gol, apesar da pressão até o final. Teve até bola no travessão, após cobrança de falta de Alan Mineiro. Aos 28min do segundo tempo, o árbitro da partida, Antônio Pereira, sentiu dores na panturrilha e teve que ser substituído. Renato Pinheiro assumiu o lugar dele. Com a derrota, o Fortaleza ficou com 9 pontos e está em segundo lugar no Cearense. Já o Horizonte agora tem 7. Ambos estão na zona de classificação para próxima fase.