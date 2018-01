Locais são sinalizados sobre o risco de prática de pesca e nado (foto: Valdecir Galor/SMCS)

Um adolescente de 13 anos morreu afogado em uma cava do Rio Iguaçu, neste domingo (28). Segundo o corpo de bombeiros, ele teria ficado cerca de uma hora submerso em uma cava da Rua Euclides Miguel, no bairro Jardim Tropical, em Piraquara, município da Região Metropolitana de Curitiba. Este é o terceiro afogamento ocorrido nestas condições na RMC só neste ano, de acordo com as estatísticas do Corpo de Bombeiros.

Há cerca de uma semana, a Defesa Civil soltou um alerta sobre o risco de nadar nas cavas. “É proibido pescar e nadar em cavas. Todos os parques têm sinalização que indica essa proibição, que por vezes é negligenciada e desrespeitada pelos frequentadores”, lembra o coordenador de Projetos da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, Marcelo Santos.

O desconhecimento sobre o terreno e sobre o que se pode encontrar no fundo da cava são perigos que podem acabar em afogamento. Além disso, como esses locais são proibidos para o banho, não contam com profissionais habilitados para salvamentos e para um resgate rápido. Em caso de afogamentos e emergências, deve-se acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199).