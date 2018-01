Começa hoje o Festival de Férias de Verão 2018, da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj). As ações acontecerão em 18 locais da cidade, como Centros de Esporte e Lazer (CEL) e Associações de Moradores, nas dez Regionais Administrativas da Prefeitura, no horário das 14 às 17 horas. A previsão é que 15 mil crianças participem das atividades, que vão até 2 de fevereiro. A participação no Festival de Férias é gratuita e não é necessário fazer inscrição. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (41) 3350-3715 ou (41) 3350-3714.